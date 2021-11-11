Manuel Fernandes Kayserispor'da kadro dışı kaldı

Sporx 11 Kasım 2021 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:08

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları ve Portekizce küfürler etmesinden dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fernandes'in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini söyleyen Asbaşkan Çamlı, "Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks üst düzey bir futbolcu, kendini Kayserispor'un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes'i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?" dedi.