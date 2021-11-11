İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9191
  • EURO
    11,3876
  • ALTIN
    592.453
  • BIST100
    1639.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manuel Fernandes Kayserispor'da kadro dışı kaldı
Spor

Manuel Fernandes Kayserispor'da kadro dışı kaldı

Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Sporx11 Kasım 2021 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:08
ABONE OL

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları ve Portekizce küfürler etmesinden dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fernandes'in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini söyleyen Asbaşkan Çamlı, "Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks üst düzey bir futbolcu, kendini Kayserispor'un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes'i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.