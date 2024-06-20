Manuel Fernandes: Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar

Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanacak Portekiz-Türkiye maçında favorisinin Portekiz olduğunu söyledi. Fernandes, Çekya ile Gürcistan'ın da yer aldığı bu gruptan Portekiz ve Türkiye'nin çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Portekiz maçını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"PORTEKİZ'İN MAÇI KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Fernandes; Portekiz Milli Takımı'nın, Türkiye'ye göre daha tecrübeli futbolculardan oluştuğunu dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcu, "Türkiye de özellikle Vincenzo Montella teknik direktörlük görevine geldikten sonra çok organize oynuyor. Onunla birlikte şampiyonada çok ileri gidebilirler. Ama Portekiz'in maçı kazanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ VE TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR"



'Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın bulunduğu grupta bir sürpriz yaşanır mı?' sorusuna Manuel Fernandes, "Sürprizlere inanmıyorum. Portekiz ve Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

EURO 2024'teki şampiyonluk favorisinin Fransa olduğunu açıklayan başarılı futbolcu, ayrıca hem Türk Milli Takımı adına hem de turnuvanın genelinde 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in isminin ön plana çıkacağına inandığını vurguladı.