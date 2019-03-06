Manuel Fernandes'den Galatasaray'a müjdeli haber

Rusya'da Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Manuel Fernandes, sürpriz bir kararla kadro dışı kaldı.

Manuel Fernandes, takımının Rusya Kupası'nda Rubin Kazan ile oynayacağı maç öncesinde kadroya alınmadı.

Uzun bir süredir Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmayan Portekizli futbolcunun, sezonun bundan sonra kalan kısmında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

DEVRE ARASINDA GALATASARAY İDDİASI

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu, bu sezon Lokomotiv forması ile 22 maça çıkıp 3 gol, 4 asist üretti.

TERİM: ''BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU''

Teknik Direktör Fatih Terim, Manuel Fernandes transferi hakkında ''Fernandes, beğendiğim bir futbolcu'' sözlerini kullanmıştı. 33 yaşındaki futbolcu için Rus basını da Fernandes'in görüştüğü takımlardan birinin Galatasaray olduğunu belirtmişti.

(Sporx)