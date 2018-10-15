Manuel Fernandes'ten Beşiktaş açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da Manuel Fernandes, Rusya günlerinden bahsederek açıklamalar yaptı. İşte Fernandes'in sözleri...

BOŞ TRİBÜNLER GARİPTİ

"Beşiktaş'ta full tribünlere oynadıktan sonra Lokomotiv Moskova'da boş tribünlere oynamak biraz garipti. Böyle bir karşıtlığa alışmak zor oldu. İnanılmaz bir atmosferde sakince oynardım. Kişisel olarak konuşursam ben stadyumlar dolu olduğu zaman daha çok beğeniyorum.Rusya'ya geldiğimde soğuğa alışmakta da zorlanmıştım. Rus yemeklerine alışmak da aynı derecede zor oldu çünkü Portekiz yemeklerinden çok farklı."

FUTBOL ZEKASI FARKLI

"Ben topa yakın olmayı ve oynamayı severim. Topla temasta olunca mutlu oluyorum. Takımı oynattığım zaman buna seviniyorum. Futbolda orta sahada saniyeler içinde verilen kararlar yüksek zekaya sahip olunduğunun da bir kanıtı değildir. Bunlar tamamen farklı şeyler. Futbol zekası günlük yaşamda işe yaramaz, bunlar farklı kavramlar"

RUS KADINLARI GÜZEL AMA...

"Rus kadınları güzel ama dünyanın en güzeli olduklarını söyleyemem. Çünkü dünyanın her yerinde bulunmadım. Sonuçta ben evliyim, eşim de Rus değil. Kaçamaklık yapmak benden geçti"

(Sporx)