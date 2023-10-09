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Spor

Manuel Neuer, Galatasaray maçında sahada olacak

Bayern Münih Sportif Direktörü Chrishtoph Freund, 'Manuel Neuer, ya Mainz ya da Galatasaray maçında kalede olacak.' şeklinde konuştu.

9 Ekim 2023 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
Manuel Neuer, Galatasaray maçında sahada olacak
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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Bayern Münih'te önemli bir gelişme yaşandı.

Alman ekibinin sportif direktörü Chrishtoph Freund, takımın deneyimli file bekçisi Manuel Neuer'in bu karşılaşmada sahada olabileceğini söyledi.

"KALEDE OLABİLİR"

Freund, "Manuel Neuer, ya Mainz ya da Galatasaray maçında kalede olacak." açıklamasında bulundu.

Aralık 2022'de kayak kazası geçiren ve ayağı kırılan Neuer, o tarihten bu yana formasından uzak kalmıştı.

Bayern Münih, milli maçların ardından 21 Ekim'de ligde Mainz ile karşılaşacak. Alman ekibi, 24 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak.

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