Manuel Neuer: Real Madrid yenilgisini kabul etmek zor

Bayern Münih'in deneyimli file bekçisi Manuel Neuer, Real Madrid'e elendikleri Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Ligde Wolfsburg ile oynanan maçın ardından konuşan Alman eldiven, "Real Madrid yenilgisini kabul etmek elbette zordu ama taraftarlarımız bizim için harika bir karşılama hazırladılar. Şampiyonlar Ligi için her şeylerini verdiler. Sorun bu değildi. Sonunda detaylar belirleyici oldu." dedi.

Şampiyonlar Ligi finalinin gelecek yıl Allianz Arena'da olduğunu hatırlatan ve finale kalmak istediklerini söyleyen Neuer, "Gelecek yıl final kendi evimizde, Münih'te oynanacak. Finalde olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında 1-0 önde olduğu maçta 88 ve 90'da yediği gollerle Real Madrid'e yenilmiş ve Devler Ligi'ne veda etmişti.