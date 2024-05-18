MANU'nun yıldızını isteyen Galatasaray'a 3 rakip!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Ligin 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Aslan, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi. Cimbom lig yarışındaki puanını 99'a yükseltti.

BİR PUAN YETECEK

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Galatasaray'ın bu sezona damga vuran flaş bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

İngiliz medyası, Manchester United'da son günlerini geçiren stoper Varane'yi isteyen dört takımdan birinin Galatasaray olduğunu duyurdu.

Sports Brief'in haberine göre 31 yaşındaki Fransız yıldızla Galatasaray, Lens, Al-Ittihad ve Al-Nassr ilgileniyor.

Ayrıca Tribal Football da Varane'ı Cimbom'un istediğini yazdı. Varane sakatlığı nedeniyle ligde son 8 maçta oynamadı. Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.