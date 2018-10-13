Maradona Messi'yi yerden yere vurdu: Ben olsam Messi'yi artık milli takıma almazdım

Barcelona'da sergilediği performansı Arjantin Milli Takımı'na bir türlü yansıtamamakla eleştirilen Lionel Messi'yle ilgili Diego Armando Maradona'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Arjantin'in Dünya Kupası'nda Fransa'ya yenildiği ikinci tur maçından bu yana milli takım forması giymeyen Messi'yle ilgili konuşan efsanevi isim, eski öğrencisini her zamankinin aksine sert sözlerle eleştirdi.

"Maçtan önce 20 kez tuvalete gidiyor!"

"The Last Word Mexico" programında konuşan Maradona, "Messi, harika bir oyuncu ancak bunu bir türlü anlamıyor." ifadelerini kullanırken eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:

"O, Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyisi ancak maçtan önce 20 kez tuvalete giden birinden lider olmasını beklemek anlamsız. Artık Messi'ye tapmayın. Barcelona'daki Messi ile Arjantin'deki birbirinden tamamı ile farklı.

Ben olsam Messi'yi artık milli takıma almazdım. Ancak hiçbir zaman asla dememek gerekiyor. Ondan takıma liderlik etmesini beklememek ve böylece üstündeki baskıyı kaldırmak lazım. Çünkü o takım ve oyuncularla konuşmaktansa PlayStation oynamayı tercih ediyor."