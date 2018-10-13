Maradona'dan Messi yorumu! 'Çok iyi bir futbolcu ama lider değil'

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı ile beklentilerin altında kalan Lionel Messi, Diego Armando Maradona’nın da eleştirilerinin hedefi oldu.

Lionel Messi’nin lider özellikli bir futbolcu olmadığını belirten Diego Armando Maradona “Bunu söylemek benim için çok zor ama maçtan önce en az 20 kez tuvalete giden bir futbolcudan lider olmasını bekleyemezsiniz. O çok iyi bir futbolcu ancak bir lider değil” ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulübün önereceği sözleşmeye göre bedavaya ayrılabilir.

(beIN SPORTS)