Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Maradona'dan Messi yorumu! 'Çok iyi bir futbolcu ama lider değil'

Arjantin Milli Takımı ile beklentilerin altında kalan Lionel Messi için Diego Armando Maradona ağır eleştirilerde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı ile beklentilerin altında kalan Lionel Messi, Diego Armando Maradona’nın da eleştirilerinin hedefi oldu.

Lionel Messi’nin lider özellikli bir futbolcu olmadığını belirten Diego Armando Maradona “Bunu söylemek benim için çok zor ama maçtan önce en az 20 kez tuvalete giden bir futbolcudan lider olmasını bekleyemezsiniz. O çok iyi bir futbolcu ancak bir lider değil” ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulübün önereceği sözleşmeye göre bedavaya ayrılabilir.

(beIN SPORTS)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA