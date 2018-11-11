İstanbul Maratonu erkeklerde kazanan belli oldu
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, parkur rekoru kırarak kazandı.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, parkur rekoru kırarak kazandı.
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