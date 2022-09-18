Marc Bartra: Adil olan sonuç buydu

Trabzonspor forması giyen Marc Bartra, 3-2 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.

İspanyol savunma oyuncusu, "Aslında tüylerim hala diken diken. O anı hala hatırlıyorum. Adil olan sonuç buydu. İlk 10 dakika dışında harika oynadık. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi çalışırsanız hak ettiğinizi alırsınız. Bizim de başımıza gelen bu oldu. Maçın başında sıkıntı yaşadık ama sonra kazandık. Bizim için hediye gibi oldu. Ailemden uzakta çalışıyorum. Bu büyük Trabzon ailesinin parçası olduğum için de mutluyum." dedi.

Bartra, ayrıca, "Ailem fırsat buldukça buraya gelecekler. Beni ayakta tutan, güç verenler ailem. Benim için buraya geliş kolay değildi. Farklı bir kültür, farklı bir dil var burada. Kulüp bana büyük bir yatırım yaptı ve güvendi." diye konuştu.