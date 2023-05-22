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Spor

Marc Bartra: Bizi çok iyi bir gelecek bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Marc Bartra maç sonu açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Marc Bartra: Bizi çok iyi bir gelecek bekliyor
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Trabzonspor'un Karagümrük karşısında ilk golünü atan Marc Bartra, maçın ardından konuştu.

Marc Bartra yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Sadece galibiyet için değil, takımımızın gösterdiği mücadeleden dolayı da çok mutluyum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim bahsettiğimiz bu potansiyelimizdi, bugün potansiyelimizi gösterdik. Keşke bu şekilde devam edebilsek." dedi.

Ayrıca, "Bu istikrarla, bu düzenle devam edebilsek bizim için çok iyi bir gelecek bekliyor. Harika bir takımımız var. Bunu belki bazen gösteremedim. Ama bugün gerçekten çok iyi bir skor aldık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Onlara bir mutluluk hediye etmek istemiştik, öyle de oldu" ifadeleri kullanıldı.

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