İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marc Bartra: Bizim adımıza çok önemli bir maçtı
Spor

Marc Bartra: Bizim adımıza çok önemli bir maçtı

Süper Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da Marc Bartra, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2023 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Marc Bartra: Bizim adımıza çok önemli bir maçtı
ABONE OL

Trabzonspor'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra, İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

Kendileri için çok önemli bir galibiyet olduğunu söyleyen Bartra, "Çok teşekkürler. Çok mutluyum takım arkadaşlarımla birlikte. Önemli bir maçtı. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Gol atarak, takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bir golle de olsa katkı sağlayabilirsem çok mutlu hissediyorum." dedi.

Yüzündeki maske hakkında da konuşan İspanyol yıldız, "Birkaç hafta içinde çıkaracağım. Maskesiz oynamak çok daha tercih edeceğim bir durum. Sağlık ekibimiz, en iyi şekilde maskeyi kullanabilmem için ellerinden geleni yaptı. Birkaç hafta içinde çıkaracağım diye düşünüyorum maskeyi." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.