İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8158
  • EURO
    21,3384
  • ALTIN
    1246.2
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marc Bartra: Fenerbahçe'yi yenebilirdik
Spor

Marc Bartra: Fenerbahçe'yi yenebilirdik

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'un başarılı stoperi Marc Bartra maç sonu açıklamalarda bulundu.

18 Mayıs 2023 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Marc Bartra: Fenerbahçe'yi yenebilirdik
ABONE OL

Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra, deplasmanda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fırsatları değerlendiremediklerine değinen Bartra, "İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. İki pozisyon bulduk, atsaydık en azından berabere olacaktı. Fenerbahçe'yi yenebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik ama ikinci golü yedik. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları attı, biz atamadık! Biz de net fırsatları kaçırdık." ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Nenad Bjelica hakkında da konuşan Bartra, "Yeni bir teknik ekibimiz var. Yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Her yenilik zaman gerektirir. Hocamız antrenmanlarda bizi çalıştırıyor. Birbirimizi tanımaya başladık. Hedefimiz yok gibi ama kendimiz için oynayacağız. Mücadele edeceğiz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.