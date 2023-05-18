Marc Bartra: Fenerbahçe'yi yenebilirdik

Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra, deplasmanda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fırsatları değerlendiremediklerine değinen Bartra, "İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. İki pozisyon bulduk, atsaydık en azından berabere olacaktı. Fenerbahçe'yi yenebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik ama ikinci golü yedik. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları attı, biz atamadık! Biz de net fırsatları kaçırdık." ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Nenad Bjelica hakkında da konuşan Bartra, "Yeni bir teknik ekibimiz var. Yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Her yenilik zaman gerektirir. Hocamız antrenmanlarda bizi çalıştırıyor. Birbirimizi tanımaya başladık. Hedefimiz yok gibi ama kendimiz için oynayacağız. Mücadele edeceğiz." dedi.