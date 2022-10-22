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Spor

Marc Bartra: Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Sivasspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Marc Bartra, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA22 Ekim 2022 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Marc Bartra: Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11'nci haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu Marc Bartra, "Herkes takım savunmasına katkı verdi. Takım olarak savunmayı bütün olarak yaptık." dedi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, "Çok iyi başlangıç yaptık. Ama rakibimiz adam adam adama savunma yapıyor. Bu savunmada rakibiniz genelde sizi top kaybına zorluyor. Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık diyebiliriz. Takım olarak bu tarz maçlarda iyi savunma yapmanız gerekiyor. Herkes takım savunmasına katkı verdi. Takım olarak savunmayı bütün olarak yaptık." diye konuştu.

Saç stiline ilişkin soruya gülümseyerek yanıt veren Bartra, "Bir anda canım istedi böyle yaptık. Kendi kendime aldığım bir karardı. Daha önce de kestirmiştim." dedi.

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