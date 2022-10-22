Marc Bartra: Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11'nci haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu Marc Bartra, "Herkes takım savunmasına katkı verdi. Takım olarak savunmayı bütün olarak yaptık." dedi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, "Çok iyi başlangıç yaptık. Ama rakibimiz adam adam adama savunma yapıyor. Bu savunmada rakibiniz genelde sizi top kaybına zorluyor. Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık diyebiliriz. Takım olarak bu tarz maçlarda iyi savunma yapmanız gerekiyor. Herkes takım savunmasına katkı verdi. Takım olarak savunmayı bütün olarak yaptık." diye konuştu.

Saç stiline ilişkin soruya gülümseyerek yanıt veren Bartra, "Bir anda canım istedi böyle yaptık. Kendi kendime aldığım bir karardı. Daha önce de kestirmiştim." dedi.