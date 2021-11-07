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Spor

Marcao: 1 puanı kayıp olarak değerlendirmeyelim

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2021 Pazar 18:55 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 18:55
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alınan puanın kayıp olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Brezilyalı stoper, "Kolay bir rakibe karşı oynamadık. Topla oynamayı seven bir rakipti. Biz de elimizden geleni yaptık. Tabii ki 3 puan kazanmak isterdik ama geçen seneyi unutmayalım. Bir puanımız olsaydı şampiyon olacaktık. Bu 1 puanı kayıp olarak değerlendirmeyelim. Şimdi milli takım arası var. Sonra önemli bir derbi var. Önce dinlenip sonra o derbiye hazırlanacağız." dedi.

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