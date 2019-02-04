Marcao defansta liderliği üstlendi

G.SARAY’IN yeni transferlerinden Marcao, kısa sürede ortaya koyduğu performansla savunmanın en önemli ismi oldu. Alanya maçında da 95 kez topla buluşan Sambacı, yüzde 80 pas isabeti, 6 ikili mücadele kazandı, 1 hava topu aldı, savunmadan 4 kez top çıkarttı, 2 pas arası yaparak tehlikeyi önledi ve maçta 2 de faul yaptı.