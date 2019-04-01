Marcao: Fantastik bir teknik adamla çalışıyoruz

Marcao şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluğa olan inancımız daha da arttı"

“Bursaspor maçının ilk yarısında istediğimiz Galatasaray yoktu ama oyunu ikinci yarıda öyle bir değiştirdik ki olması gereken Galatasaray'ı sahada gösterdik. Mükemmel bir galibiyet aldık. Şampiyonluğa olan inancımız daha da arttı.”

"Onların desteğiyle sahamızda bir kişi fazla oynuyoruz"

“Sahamızda oynadığımız maçlarda daha iyi sonuçlar almamızın en büyük faktörü, tartışmasız taraftarımızın büyük desteği. Elbette gösterdiğimiz performans çok önemli ama taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onların desteğiyle sahamızda bir kişi fazla oynuyoruz.”

"Sahada beni çok rahatlatıyor"

“Luyindama, teknik olarak iyi bir futbolcu. Fiziği çok güçlü ve hava toplarında çok etkili. Bu tip özellikleri olması sahada beni çok rahatlatıyor. Lisan konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama futbolun dili ortak. Bazen mimiklerle, bazen kısa kelimelerle anlaşmaya çalışıyoruz.”

"Fantastik bir teknik adamla çalışıyoruz"

“Gerçekten fantastik bir teknik adamla çalışıyoruz. Hem kişilik hem de hocalık anlamında inanılmaz biri. Her zaman oyuncularını nasıl daha iyi noktalara getirebileceğini düşünüyor. Bizim sürekli gelişmemizi sağlıyor.”

"Nefret ediyorum"

“Geriden oyun kurmayı seven bir stoperim. Uzun top atmaktan nefret ediyorum. Bu nedenle geriden oyun kurmak benim pozitif yönlerimi ön plana çıkarıyor. Hem top sizin ayağınızda kalıyor hem de bloklar arasına atacağınız iyi bir pasla rakibi zor durumda bırakıyorsunuz.”

(beinsports)