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Spor

Marcao: Fatih Terim hep yanımda oldu

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2021 Pazar 21:30 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 21:30
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Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Gaziantep FK karşılaşmasının ardındna açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Marcao "Hocamız, bizi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK'dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Marcao "Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Çok zor anlardan geçtim. Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih Hoca hep yanımda oldu, bütün takım aynı şekilde... O günlerde geride kaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Çok fazla da havaya girmemek lazım. Takımı kutlarım. Sadece 3 puan. Yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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