Marcao: Hakem konularına girmek istemiyorum, ceza alabilirim

İyi oynadıklarını ama gol atamadıklarını belirten Marcao, ''Bugün eksik olan tek şey goldü. Dominant oynayan, baskılı oynayan, pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Final dokunuşlarında istediğimizi yapamadık. Malatya'da bu sonucu telafi etme şansımız var.'' dedi.

Stoper bölgesinde berabere oynadığı Christian Luyindama'nın gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Hakem konularına girmek istemiyorum. Gergin bir durumdayız. Verilen veya verilmeyen kararlar hakkında yanlış yorumlar yapıp ceza alabilirim. Luyindama önemli bir oyuncu ama takımda başka önemli oyuncular da var. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız, bir sıkıntı olmaz.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)