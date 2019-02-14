Marcao: Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum, penaltı değildi
Galatasaray’ın Benfica’ya 2-1 mağlup olduğu maçta penaltıya sebep olan Marcao, karşılaşma sonrası konuştu.
Pozisyonun penaltı olmadığını belirten Marcao, şu ifadeleri kullandı:
“Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi. Şikayet etmeyi seven bir insan değilim, artık kararı değiştiremezsiniz ama penaltı değildi.
Dürüst olmak gerekirse çok hata yaptık ve bu seviye hataları kaldırmaz. Hatalarımızı düzeltip ikinci maça hazırlanacağız.”
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