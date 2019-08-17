26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marcao herkesi çileden çıkardı

Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün akşam Denizlispor karşısında oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan ve hazırlık maçlarındaki kötü performansını devam ettiren Marcao, sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
 
SEVİLLA VE ROMA'YI DUYUNCA MARCAO...
 
Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, vurdumduymaz görüntüsü ve 9 dakika içerisinde iki sarı kart görmesi Brezilyalı stoperin hanesine eksi yazdırırken, Marcao’nun böyle devam etmesi halinde çok kısa bir süre içerisinde formasını Donk’a kaybedeceği belirtildi. Galatasaray’ın hazırlık maçlarında yaptığı hatalarla dikkat çeken ve yanlışlarından ders çıkarmadığı gözüken Marcao hakkında transfer sezonunda ortaya atılan Sevilla, Roma iddiaları 26 yaşındaki defansın konsantrasyonunu kaybetmesine neden olurken, teknik heyetin acil olarak bu durumun önüne geçeceği bildirildi.
 
Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Portekiz’in Chaves kulübünden 4 milyon euro’ya transfer edilen Marcao sarı kırmızılı formayla toplamda 21 maça çıktı.

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de PKK'ya operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de PKK'ya operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'de bir ilk oldu... Tanesi 35 TL

Türkiye'de bir ilk oldu... Tanesi 35 TL

Devrim rüyasının fakirliğe yenildiği hayal ülke: Küba

Devrim rüyasının fakirliğe yenildiği hayal ülke: Küba

Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor

İP'le ilgili çarpıcı ifşaatlar! ABD Kongresi ile bağı ne?

İP'le ilgili çarpıcı ifşaatlar! ABD Kongresi ile bağı ne?

Hamile çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Hamile çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp Oktar’a yat aldılar!

Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp Oktar’a yat aldılar!

Sancaktepe'de binada patlama

Sancaktepe'de binada patlama
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Heyecanlandıran keşif: Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali çok güçlü

Heyecanlandıran keşif: Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali çok güçlü

İstanbul ikinci el otomobil pazarından 70 fırsat seçtik

İstanbul ikinci el otomobil pazarından 70 fırsat seçtik

Havadan görüntülendi... Depremden 20 yıl sonra Gölcük

Havadan görüntülendi... Depremden 20 yıl sonra Gölcük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA