Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı

9 Eylül 2021 Perşembe 20:35 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:35

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, son gerçekleştirilen idmanda barıştı.

GALATASARAY: MARCAO ÖZÜR DİLEDİ, BARIŞTILAR

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Marcao'nun bugün takım arkadaşları önünde Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi ve oyuncuların barıştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Marcao ve Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşları önünde barıştılar" ifadeleri yer aldı.

8 MAÇ CEZA ALMIŞTI

PFDK, Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Marcao'ya 8 maç ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu karara itiraz etmeyeceklerini açıklamıştı.

G.SARAY PARA CEZASI VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılar, Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurmuştu.

Son olarak dün Galatasaray, yönetim kurulu kararıyla Marcao'ya 150 bin euroluk para ceza verildiğini resmi siteden açıklamıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Marcao olay sonrası yaptığı açıklamada "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek G.Saraylılar olduğunu biliyorum. Biliyorum diyorum, çünkü bu kulübü ve taraftarı çok iyi tanıyorum. Asıl acısını çektiğim, yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Futbolun mahremiyetinde birçok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o anki öfkeme yenik düştüm.

Ailesi için yaşayan bir evlat olarak Kerem'in anne ve babasından, ellerini öperek af diliyorum. Sonrasında kardeşim Kerem'den özür diliyorum, dünkü davranışımdan ötürü. Bana güvenen, bana yatırım yapan başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımızdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok değer verdiğim G.Saray taraftarından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi ve beni istemiyor oluşunuzu anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara da saygılıyım ancak sizden bir isteğim var.

Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Onlar da bunu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.