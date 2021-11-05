Tuttomercatoweb 5 Kasım 2021 Cuma 19:54 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:54

Son dönemde Galatasaray'da istikrarlı bir performans sergileyen Marcao, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak İtalya Serie A ekibi Roma'nın Marcao için ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

ROMA'DA SMALLİNG'İN YERİNE MARCAO

Tuttomercatoweb'in haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, sakatlıktan yakasını kurtaramayan Chris Smalling'in yerine defans oyuncusu istiyor. Şimdiden arayışlarına başlayan Roma'nın ilk hedefi Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao. Roma'nın ocak ayında Brezilyalı defans oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

GALATASARAY MARCAO İÇİN 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Brezilyalı stoper Marcao, bu sezon Galatasaray forması ile 11 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin birçok takımın listesindeki Brezilyalı stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.