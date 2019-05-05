Marcao: Takım olarak iyi savunma yaptık

Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Marcao, "Sağlık ekibimize bu maça beni yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Kendi taraftarımızın önünde kazanmamız gereken bir maçtı, herkesi tebrik ediyorum ancak hiçbir şey bitmedi, üç tane çok zorlu maç oynayacağız ve ayaklarımız yere basmalı" dedi.

Galatasaray'ın gol yemeden maçı tamamlamasını da değerlendiren Marcao, "Galatasaray çok büyük bir camia ve bu büyük kulübün çok iyi bir savunma hattına sahip olması gerekiyor. Takım olarak da iyi savunma yaptık, biz de Luyindama ile beraber katı bir performans ortaya koyduk" ifadelerini kullandık.