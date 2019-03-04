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Marcao’da ibre eksiye döndü

Oynadığı ilk maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan ve “Çok iyi bir transfer” yorumları yapılan Brezilyalı futbolcu düşüşe geçerken, Erzurum’da takımı yaktı.

  • StarSpor
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GALATASARAY’IN ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerde Marcao’ya nazar değdi. Oynadığı ilk maçlarda ortaya koyduğu performansla beğenilen ve ‘Çok iyi bir transfer” yorumları yapılan Sambacı, topu karşılaması, rakibe müdahalesi, zamanlaması ve topu oyuna sokmasıyla herkesten tam puan almıştı. Ancak Marcao bu yüksek performansını daha sonra sürdüremedi. Yavaş yavaş düşüşe geçen Brezilyalı futbolcu ilk olarak İstanbul’da oynanan ve 2-1 kaybedien Benfica karşılaşmasında bir penaltı yaptırırken, ikinci gol öncesi de topu kaptırmıştı. Marcao’nun yaptığı bu hatalar da turun gitmesine neden olmuştu. Marcao da Erzurumspor karşılaşmasının ardından Rashad’ın golü öncesinde hata yaptığını itiraf ederek özür dilemişti. Teknik Direktör Fatih Terim’in 22 yaşındaki oyuncu ile bu hafta içinde bir görüşme yaparak toparlanmasını isteyeceği öğrenildi. Marcao’da düşüş devam ederse, formasını kaybedebileceği belirtiliyor.

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