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Marcao’dan büyük fedakarlık

Sakatlığı geçen ve idmanlara başlayan Sambacı, “Böyle bir maçta tribünde oturamam” diyerek, Terim’e oynamak istediğini söyledi.

  • StarSpor
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GALATASARAY, Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takımın antrenmanına sakatlığı geçen Marcao da katıldı. Saha koşularına başlayan ve bugün de takımla idmana çıkması beklenen Brezilyalı futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim ile konuşarak, “Hocam oynamaya hazırım. Böyle bir maçta tribünde oturamam. Görev verirseniz elimden geleni yaparım” dedi. Sağlık heyeti ile yarın bir görüşme yapacak olan Fatih Terim, oradan da olumlu rapor alırsa, Marcao’yu derbi mücadelesinde ilk 11'de oynatacak.

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