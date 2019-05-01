Marcao'dan Galatasaray'a müjdeli haber
Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı... Marcao, tedavisinin ardından sahada koşu çalışması yaptı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında ilk 11'de yer alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı.
Antrenmanın ana bölümünde ise dörde dört dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları ve altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada Marcao, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
(DHA)
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