Marcao'dan iyi, Mitroglou'dan kötü haber
Galatasaray, Kostas Mitroglou ve Marcao’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Kostas Mitroglou için "Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou'nun tedavisine başlandı. Oyuncumuzun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak." ifadeleri kullandı.
Öte yandan Brezilyalı stoper Marcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldığı duyuruldu.
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