DHA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:18

Giresunspor - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan, bu saldırı sonrasında kırmızı kart gören ve TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Marcao'nun cezası bu hafta içinde netleşecek.

MARCAO'NUN SAVUNMASINI YARIN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR İLETMESİ BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu disiplin yönetmeliğine göre, oyuncuya ceza vermeden önce oyuncunun savunmasını kulübe iletmesi gerekiyor. Yönetmelikte yer alan maddeye göre; oyuncunun savunmasını, kulübün kendisine bilgi vermesinden sonra en geç 48 saat içinde verme zorunluluğu bulunuyor.

PARA VE KADRO DIŞI CEZASI GÜNDEMDE

Sarı kırmızılı kulüp, Marcao ile ilgili kesin kararını Brezilyalı futbolcunun kulübe yarın öğle saatlerine kadar vereceği savunma sonrasında açıklayacak.

Yönetim kurulunun Marcao konusunda yaptığı toplantılarda, Brezilyalı futbolcunun maaşının 10'da 1'i kadar para cezası ve kadro dışı kalma cezasının masadaki en güçlü seçenek olduğu öğrenildi.