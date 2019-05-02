Marcao'nun derbide oynayıp oynayamayacağı yarın belli olacak

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Brezilyalı futbolcu Marcao'nu son durumu büyük merak konusu. Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Marcao'nun Beşiktaş derbisindeki durumu yarın netleşecek.

Galatasaray'da hafta boyunca takımdan ayrı düz koşu çalışmalarına imza atan Marcao'nun, yarınki antrenmana çıkması bekleniyor. Brezilyalı stoperin sabah saatlerinde teste tabii tutulacağı belirtildi.

FATİH TERİM KARARINI VERECEK

Marcao'nun testleri geçmesi halinde Yeni Malatyaspor maçından sonra ilk kez taktiksel antrenmana çıkacak. Brezilyalı stoperin yarınki antrenmana beklendiği gibi katılması halinde Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncusuna derbide görev verecek.

(Futbol Arena)