Marcel Licka: Cezalandırmaya başlayacağım

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması Trabzonspor'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşma sonrası Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka açıklamalarda bulundu.

Marcel Licka açıklamasında, "İlk yarı Trabzonspor topla daha iyi oynadı. Hata çok az yaptılar. Hızlı geçişlerde ise biz çok hata yaptık. Hiç disiplinli değildik. Adam adama oynuyorsan, ceza sahasına koşu yapan oyuncuyu takip etmiyorsun. Daha disiplinli olmak gerekiyor. 1. ve 4. gol gibi golleri yemememiz gerekiyor. 90 dakika boyunca bunu tutturabilirsek daha iyi olacağız, ancak bu disiplini bir türlü tutturamıyoruz. İşini yapmayan oyuncuyu cezalandırmanız gerekiyor. Futbolda hata yapabilirsiniz, teknik hata yapabilirsiniz, normaldir, üst düzey oyuncular da hata yapar. Ancak disiplinsizseniz bu teknik hata değildir. Kısa süre içinde cezalandırmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.