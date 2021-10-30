Marcel Tisserand: Kayıpları telafi edeceğiz

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 21:39

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Konyaspor karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin sonrasında konuştu.

Yedikleri gollerin nedeni sorulan Tisserand, "Saklamaya gerek yok. Zor bir periyottayız. Yemiş olduğumuz goller sonrası zorluklar yaşadık. İkinci yarı biraz daha kıpırdandık, daha iyi oynamaya çalıştık. Şu an yapabileceğimiz tek şey, bir sonraki maça çok iyi hazırlanmak." dedi.

Zorlu periyotla ilgili görüşlerini aktaran Kongolu oyuncu, "Böyle zor dönemler her kulüpte olabilir. Biz bu zorlu periyodu yaşamaktayız. Lig uzun bir maraton. Herkes kaybedecek. Rakipler de puan kaybedecek, zorlu periyotlardan geçecek. Biz en iyi şekilde çalışıp bu kayıpları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.