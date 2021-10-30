İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marcel Tisserand: Kayıpları telafi edeceğiz
Spor

Marcel Tisserand: Kayıpları telafi edeceğiz

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, maç sonu açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 21:39
ABONE OL

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Konyaspor karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin sonrasında konuştu.

Yedikleri gollerin nedeni sorulan Tisserand, "Saklamaya gerek yok. Zor bir periyottayız. Yemiş olduğumuz goller sonrası zorluklar yaşadık. İkinci yarı biraz daha kıpırdandık, daha iyi oynamaya çalıştık. Şu an yapabileceğimiz tek şey, bir sonraki maça çok iyi hazırlanmak." dedi.

Zorlu periyotla ilgili görüşlerini aktaran Kongolu oyuncu, "Böyle zor dönemler her kulüpte olabilir. Biz bu zorlu periyodu yaşamaktayız. Lig uzun bir maraton. Herkes kaybedecek. Rakipler de puan kaybedecek, zorlu periyotlardan geçecek. Biz en iyi şekilde çalışıp bu kayıpları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.