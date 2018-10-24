Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marcelo: Belki de bunu kıskançlığınızdan yapıyorsunuz

İtalyan Tuttosport Gazetesi, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'nun Juventus'a gitmek için yönetimden izin istediğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Brezilyalı sol bek, 'Hepiniz bize zarar vermek istiyorsunuz. Belki de bunu kıskançlığınızdan yapıyorsunuz' diyerek iddiaları yalanladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Real Madrid'in yıldız oyuncusu Marcelo, Juventus'a gitmek istediği şeklinde çıkan haberi yalanladı.

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Viktoria Plzen maçının ardından açıklama yapan Brezilyalı sol bek, "Hepiniz bize zarar vermek istiyorsunuz. Belki de bunu kıskançlığınızdan yapıyorsunuz.

"Kimse benim kadar Real Madrid taraftarı olamaz"

Çünkü nasıl futbol oynayacağınızı dahi bilmiyorsunuz. Tabi siz de haklısınız. Madrid benim evim ve burdan ayrılmayı düşünmüyorum. Kimse benim kadar Real Madrid taraftarı olamaz" diye konuştu.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA