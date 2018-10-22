Marcelo Juventus'a transfer oluyor
İspanyol devi Real Madrid'de yaprak dökümü sürebilir... Ronaldo'nun sezon başında Juventus'a transferinin ardından yakın arkadaşı Marcelo da İtalyan ekibine gitme isteğini yönetime iletti.
La Liga'ya kötü bir başlangıç yapan otoritelere göre Ronaldo'yu mumla arayan Real Madrid'de bir ayrılık daha yaşanabilir... Portekizli yıldızın ardından eski takım arkadaşı Marcelo da Juventus'a gitmek istiyor.
İtalyan gazetesi Tuttosport'ta yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, Real Madrid yönetimine Juventus'a gidip gidemeyeceğini sordu.
Ronaldo'nun yakın arkadaşı Marcelo ile tekrar Juventus'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Juve, Marcelo'yu da renklerine katarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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