Marcelo rezervasyonu
Kartal, geri dönmek isteyen Sambacı stoper için Lyon’un kararını bekliyor. Siyah-Beyazlılar Marcelo olmazsa Ajdin Hasic’i renklerine bağlayacak. Arda Turan’ın da Beşiktaş’a geleceği iddia ediliyor.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA kurmaylar limit artışı sonrası Ocak’taki ara transferde öncelikle eski oyuncuları Marcelo Guedes’i renklerine katma kararı aldı. Devler Ligi’ndeki Leipzig maçı sonrası Marcelo’ya üzerinde eşek resmi olan “Defol” yazan pankart tutulması Brezilyalı oyuncunun Lyon ile bağlarını kopartmasına neden oldu. Marcelo ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELMİŞTİ
Lyon’da kaptanlığa kadar yükselen stoper Marcelo, ailesinin ve kendi güvenliğinden endişe duyduğunu bu nedenle ayrılmak istediğini vurguladı. Kartal dönmek isteyen oyuncu için Lyon’un kararını bekliyor. Kulübüyle 2021 haziran sonuna kadar sözleşmesi olan Sambacı, uygun bir fiyatla bırakılırsa Beşiktaş 32 yaşındaki savunmacıyı renklerine katacak. Marcelo olmadığı takdirde rota Ajdin Hasic’e dönecek.
HASİC’İ, AVCI DA BEĞENİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Siyah-Beyazlı renklere bağlanacak. Bu arada Başakşehirli Arda Turan’ın Ocak’taki ara transferde Galatasaray’a değil, Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edildi. Arda’nın, teknik direktör Abdullah Avcı ile yakın ilişki içinde olduğu ve yeniden eski Arda seviyesine çıkabileceği tek takımın Beşiktaş olduğunu düşündüğü ileri sürüldü.
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