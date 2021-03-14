Marcelo Saracchi: Kazanmaktan başka şansımız yoktu

14 Mart 2021 Pazar 00:03 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 00:03

Kayserispor karşısında kazanmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Saracchi, "Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Ters bir sonuçta rakiplerimizle aramız açılacaktı. Bu nedenle 3 puan önemliydi. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Sonuna kadar hak ettik" dedi.

Kendi oyun tarzını da değerlendiren Saracchi, "Bindirmeyi seven, ofansif bir bekim. 2 forvetle oynamak yardımcı oldu bu nedenle. Forvetlerimiz nereye koşacaklarını bilen isimler. Yine de sistematik oynayan bir takımız. Çift forvet, tek forvet çok fark etmedi" şeklinde konuştu.