Marcelo yolu açıldı

18.12.2019 00:03 - Güncelleme: 18.12.2019 00:03

BEŞİKTAŞ devre arasında kadrosuna takviye yapmak için tüm imkanlarını zorlarken, eski futbolcusu Marcelo gündemin ilk sırasına geldi. Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Kartal’ın bir yandan takımdan gönderilecek isimleri tespit etmeye çalıştığı vurgulanırken, diğer yandan da kadroyu güçlendirecek takviyeler için oyuncu belirlediği ifade edildi.

KALMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Bu isimler arasında yer alan Marcelo’nun yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymesi yolunda önemli bir gelişme yaşandı Lyon Sportif Direktörü Juninho, Brezilyalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılacağını açıkladı. Juninho, “Marcelo bizim için önemli bir oyuncu. Ama bazı sorunları var. Takımda tutmak istiyoruz ama bu çok zor görünüyor” dedi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Lyon’un Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sahaya inen bir taraftar eşek figürünün çizili olduğu “Marcelo git” pankartı açmıştı. Taraftarlarla arası bozuk olan Marcelo da Lyon’dan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş’ın eski futbolcusu ile bir görüşme yaptığı ve prensipte olumlu cevap aldığı öğrenildi. Taraflar maddi konuda anlaşırsa transfer bitirilecek.