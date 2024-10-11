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Spor

Marcio Medeira: Kerem Aktürkoğlu, Neres'i unutturdu

Portekizli eski futbolcu Marcio Medeira, Benfica transfer olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için konuştu ve 'Aktürkoğlu, Benfica taraftarlarını kazandı ve onlara Neres'i unutturdu. Bugün Benfica taraftarına sorsanız, Kerem'le Neres'i takas etmeyi kabul etmezler.' dedi. İşte detaylar...

11 Ekim 2024 Cuma 17:04 - Güncelleme:
Marcio Medeira: Kerem Aktürkoğlu, Neres'i unutturdu
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performans ile kısa sürede Benfica'nın en önemli isimlerinden biri haline gelirken Benfica'nın Portekizli eski futbolcusu Marcio Medeira'dan da yıldız oyuncuya övgü geldi.

"NERES'İ UNUTTURDU"

Portekiz basınından Bancada'nın haberine göre eski futbolcu Marcio Madeira, Kerem'in Benfica'nın Napoli'ye transfer olan eski oyuncusu Neres'i unutturduğunu belirtirken, "Yaz döneminde bile birçok kişi Benfica'nın Neres'i tutup Di Maria'yı bırakmasının daha iyi olup olmayacağını merak ediyordu. Ancak Aktürkoğlu, Benfica taraftarlarını kazandı ve onlara Neres'i 'unutturdu. Neres, Benfica'da inanılmaz işler yaptı. Ancak bugün Benfica taraftarına sorsanız, Kerem'le Neres'i takas etmeyi kabul etmezler." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Benfica ile şu ana kadar 5 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol attı 2 asist yaptı.

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