Marcio'dan derbi yorumu: Bu kez Galatasaray kazanacak

90’LI yılların sonunda Türkiye ve Avrupa’ya damga vuran Galatasaray’ın önemli isimlerinden Brezilyalı golcü Marcio, Pazar günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. 44 yaşına gelen ve ABD’de ticaretle uğraşan Marcio, önemli açıklamalarda bulundu.

Sambacı, “G.Saray, harika bir taraftara ve takıma sahip. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir stadında, her takımı yenebilirler. Başlarında ülkedeki en iyi teknik direktör var. Fatih Terim’i çok seviyorum” diye konuştu.

O TAKIMDAKİ HERKESİ ÖZLEDİM

Marcio, “Benim için hayatımdaki en unutulmaz anlardan biri UEFA şampiyonu olduğumuzda taraftarın coşkusuydu. Türkiye’ye dönüşümüzde her yerde taraftarlar vardı. Bir sürü helikopter uçuyordu. Harika bir partiydi. Umarım G.Saray, F.Bahçe’yi mağlup eder. Bir dahaki sefer Türkiye’ye gelerek tribündeki yerimi almak ve Galatasaray için tezahürat yapmak istiyorum. O dönemki takımdan herkesi özledim. Taffarel, Hasan Şaş, Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Ergün ve diğerleri...” yorumunda bulundu.

1 MAÇ BİLE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR

Brezilyalı eski yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: 1999’da Kadıköy’de en son kazandığımızda gol atmıştım. Üstünden bu kadar zaman geçmesine üzüldüm ama bence bu kez kazanacaklar. Taraftarlar bu zaferi harika bir şekilde kutlayacak. Bitime 7 hafta kaldı ve 6 puan fark var. Önemli değil. Çünkü 1 maç bile her şeyi değiştirebilir. Bütün momentumu ele geçirebilirsiniz. G.Saray’ın şampiyon olacağına inanıyorum. Şu an ABD’de yaşıyorum. Teknik direktörlüğü düşünmüyorum. Ticaretle uğraşıyorum ve artık tamamen buna odaklandım.