Spor

Marco Asensio Alman devinin kapısından döndü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio transferinde önemli bir detay ortaya çıktı. Deneyimli oyuncunun Alman ekibi Bayern Münih'in gündemine geldiği ancak yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

11 Eylül 2025 Perşembe 09:05
Marco Asensio Alman devinin kapısından döndü
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Marco Asensio ile ilgili Almanya'dan dikkat çekici bir haber gündeme geldi.

BILD'in haberine göre Jamal Musiala'nın sakatlanmasının ardından menajer Jorge Mendes'in şirketi Gestifute, Marco Asensio ve Fabio Vieira'yı Bayern Münih'e önerdi.

YÜKSEK MAAŞ NEDENİYLE OLMADI

Haberde yer alan detaylara göre Bayern, özellikle Asensio'nun tecrübesi ve üst düzey kalitesi nedeniyle bu transfere sıcak baktı. Ancak yüksek maaş talebi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Fabio Vieira içinse herhangi bir görüşme yapılmadı.

Haberde ayrıca Fabio Vieira'nın cumartesi günü Bayern'e karşı Hamburg (HSV) formasıyla ilk maçına çıkacağı ifade edildi.

