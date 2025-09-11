Marco Asensio Alman devinin kapısından döndü

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Marco Asensio ile ilgili Almanya'dan dikkat çekici bir haber gündeme geldi.

BILD'in haberine göre Jamal Musiala'nın sakatlanmasının ardından menajer Jorge Mendes'in şirketi Gestifute, Marco Asensio ve Fabio Vieira'yı Bayern Münih'e önerdi.

YÜKSEK MAAŞ NEDENİYLE OLMADI

Haberde yer alan detaylara göre Bayern, özellikle Asensio'nun tecrübesi ve üst düzey kalitesi nedeniyle bu transfere sıcak baktı. Ancak yüksek maaş talebi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Fabio Vieira içinse herhangi bir görüşme yapılmadı.

Haberde ayrıca Fabio Vieira'nın cumartesi günü Bayern'e karşı Hamburg (HSV) formasıyla ilk maçına çıkacağı ifade edildi.