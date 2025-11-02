İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Marco Asensio: Bugün güçlü bir karakter ortaya koyduk

Fenerbahçe adına Beşiktaş karşısında günün başarılı isimlerinden olan İspanyol yıldız Marco Asensio, kazandıkları derbi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

2 Kasım 2025 Pazar 22:34
Marco Asensio: Bugün güçlü bir karakter ortaya koyduk
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio açıklamlarda bulundu.

Maçın önemine dikkat çeken Asensio, "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz puan kaybetmişti. Haftalardır iyi çalışıyoruz. Bugün güçlü bir karakter ortaya koyduk. Geri dönüş yaptık. Taraftarımızın desteğine de teşekkür ediyoruz. Bu geri dönüş bir çalışmanın ürünü. Bu zorlu deplasmanda bu galibiyet çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Derbide gol atmanın mutluluğunu dile getiren Asensio, "Yanlış hatırlamıyorsam Nene pas verdi. Top bana gelirken yönümü kaleye çevirdim, ona göre topu kontrol ettim. Kaleciyi gördüm ve ters tarafına vurdum ve gol oldu. Çok mutluyum.

Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Derbide gol atmak beni çok mutlu etti. Attığım gol dışında en önemlisi 3 puan almış olmamızdı." dedi.

