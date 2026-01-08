Sezon başı katıldığı F.Bahçe'nin adeta beyni olan Marco Asensio, İspanya futboluna ne kadar önemli bir figür olduğunu gösterdi.

20 maçta yaptığı 9 gol 5 asist dışında takımın organizasyonunu sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, hayalini kurduğu milli formaya kavuşmak üzere. İspanya basınından esbesoccer, "Yetkililer Asensio'nun performansını takip ediyor. Bireysel olarak zirveye çıkmış durumda. Güvenilir bir grafik çiziyor. Önünde birçok rakibi var" şeklinde haber geçti. AS Gazetesi ise "Marco Asensio'dan ustalık gösterisi. İspanyol oyuncu Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetinde takımın hücumunu yönetti. Kilit paslarıyla ve atağı organize etmesiyle adeta bir ustalık gösterisi sergiledi. Ceza sahası dışından üç şutla da gol arayışına girdi" değerlendirmesinde bulundu.