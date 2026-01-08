İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Marco Asensio İspanya'yı ayağa kaldırdı! Milli takım kapısı açılıyor

Fenerbahçe'de sergilediği performansla takımın oyun aklını üstlenen Marco Asensio, İspanya'nın da gündemine oturdu. Yıldız oyuncu için milli takım ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı.

Akşam8 Ocak 2026 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
Marco Asensio İspanya'yı ayağa kaldırdı! Milli takım kapısı açılıyor
Sezon başı katıldığı F.Bahçe'nin adeta beyni olan Marco Asensio, İspanya futboluna ne kadar önemli bir figür olduğunu gösterdi.

20 maçta yaptığı 9 gol 5 asist dışında takımın organizasyonunu sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, hayalini kurduğu milli formaya kavuşmak üzere. İspanya basınından esbesoccer, "Yetkililer Asensio'nun performansını takip ediyor. Bireysel olarak zirveye çıkmış durumda. Güvenilir bir grafik çiziyor. Önünde birçok rakibi var" şeklinde haber geçti. AS Gazetesi ise "Marco Asensio'dan ustalık gösterisi. İspanyol oyuncu Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetinde takımın hücumunu yönetti. Kilit paslarıyla ve atağı organize etmesiyle adeta bir ustalık gösterisi sergiledi. Ceza sahası dışından üç şutla da gol arayışına girdi" değerlendirmesinde bulundu.

