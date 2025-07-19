Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İspanyol futbolcu Marco Asensio ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe Yönetimi, İspanyol futbolcu için Paris Saint-Germain ile el sıkıştı.

Kanarya, Milan Skriniar için de temaslarını sürdürüyor. Slovak stoper ile sözleşme şartlarında anlaşan Fenerbahçe, Fransa ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Transfer bitmeye çok yakın. PSG'nin 20 milyon euroluk bonservis beklentisini 15 milyon euroya kadar düşürmeyi başaran Kanarya, pazarlıklara devam ediyor. İki oyuncu da takımda kesinlikle düşünülmüyor.

Fenerbahçe, PSG'nin genç takıma gönderdiği iki yıldız için bu yüzden yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor. Hatta Sarı-Lacivertliler, Skriniar'ı bonservissiz kadrosuna katarak oyuncuya imza parası vermeyi planlıyordu. Lig 1 ekibi ile bu konu üzerinde temaslar sürüyor. Kanarya, en kötü ihtimalle 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Skriniar transferini de noktalamak istiyor. Kanarya, iki oyuncuyu aynı anda İstanbul'a getirecek.