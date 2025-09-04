İSTANBUL 30°C / 22°C
  Marco Asensio transferinin perde arkası ortaya çıktı
Spor

Marco Asensio transferinin perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Marco Asensio transferinin perde arkası ortaya çıktı. İspanyol yıldızın Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen çok yüksek teklifleri reddetmesinin ardındaki gerçeğin hem yeniden İspanya Milli Takımı'na dönebilmek hem de sportif rekabetin yüksek olduğu bir yerde kariyerine devam etmek olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Marco Asensio'nun Paris Saint-Germain'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmasının perde arkasını yazdı.

Haberde, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri geri çevirdiği vurgulandı.

"Asensio, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen çok daha yüksek maddi teklifleri reddetmekte tereddüt etmedi. Çünkü onun hedefi para değil, futbol kariyerini yeniden ayağa kaldırmaktı," ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun yeniden İspanya Milli Takımı'na dönebilmesi için Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçirmesi gerektiğini bildiği belirtildi. Bu yüzden tercihini sportif rekabetten yana kullandığı vurgulandı.

"Birçok ünlü futbolcunun öncelikle para odaklı, egzotik destinasyonları tercih ettiği bir dönemde, Asensio farklı bir yol seçti: Rekabet etmek, taraftarların tutkusunu hissetmek ve kendini uluslararası arenada yeniden ön plana çıkarmak."

Asensio, Fenerbahçe'nin bu sezonki en beklenmedik hamlelerinden biri olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
