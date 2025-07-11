Bir süredir Marco Asensio için nabız yoklayan Fenerbahçe, bu transferi sonuçlandırma aşamasına getirdi. Paris Saint-Germain, gözden çıkardığı 29 yaşındaki İspanyol orta sahanın Fenerbahçe biletini kesti. Fransız ekibiyle anlaşma zemininde buluşan Yönetim; Marco Asensio ile de prensiple anlaştı. Yıldız futbolcuya kalacağı villa dahi tanıtıldı. Şartlardan memnun olan Asensio ise PSG'den aldığı ücretin fazlasını talep ediyor; yani 9 milyon euroluk önerinin 12 milyona çıkarılmasını bekliyor.

BAŞARI BONUSLARI EKLENDİ

F.Bahçe ise 9 milyon euroluk net kazanca; Avrupa turlarında başarı, şampiyonluk gibi ek bonus maddeleri ekledi. Oyuncunun temsilcileri bu şartlara kısa süre içinde dönüş yapacak. Bu transferin olumsuza dönme ihtimali artık çok düşük. 36 yaşına gelen Sırp yıldız Tadic'i elden çıkartan Kanarya; oyunu yönlendiren, kanatta da görev yapabilen on numara kökenli profili eksiğini, Asensio ile çözmüş olacak. Mourinho da oyuncuyla görüşmesi süreci ilerletti. Mallorca altyapısında yetişen ve 2015'te 3.9 milyon euroya Real'in yolunu tutan Asensio; Espanyol'a kiralık gönderildi ve 2016'da Madrid'e geri döndü. Bale'ın yedeği olarak şans bulan İspanyol yıldız, fantastik goller ve futboluyla ilk 11 oyuncusu haline geldi. 2018'de 90 milyon euroyu gördü, İspanya Milli Takımı forması giymeye başladı. Yaşadığı sakatlıklardan sonra düşüşe geçti. 2023'te bedelsiz olarak PSG'ye katıldı. 2025'te 4 aylığına Aston Villa'da kiralık oynadı.