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Spor

Marco Asensio'dan Barcelona açıklaması

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Marco Asensio, Barcelona iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2022 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
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Real Madrid'in yıldızı Marco Asensio, Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu.

Asensio, Marca'ya verdiği demeçte, "Dürüst olalım. Barcelona beni transfer etmek ister mi? Bilmiyorum. Bu büyüklükteki birçok kulüp benimle temas kurdu." dedi.

"BUNU DÜŞÜNMEDİM"

'Barcelona'dan transfer teklifi gelirse bunu reddeder misiniz?' sorusuna İspanyol oyuncu, "Bunu düşünmedim ve daha önce bu seçeneği hiç değerlendirmedim. Birçok söylenti ve dedikodu oluyor. Bu benim açımdan çok normal. 7 ay içinde herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabilirim. İlerleyen süreçte kulüpler daha gerçekçi tekliflerle geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

"CEVAP VEREMEM"

'Barcelona'ya asla transfer olmam diyor musunuz?' sorusuna ise Asensio, "Bunu hiç düşünmedim. Şimdi bu soruyu cevap veremem, bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

Daha önce Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek oyuncuyla Barcelona'nın yakından ilgilendiği belirtilmişti.

İspanyol oyuncu bu sezon Real Madrid'de toplam 4 maça çıktı. 47 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız, bir gol attı.

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