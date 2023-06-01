Marco Asensio'ya 5 yıllık sözleşme

AS Gazetesinin haberine göre, Fransız devinin Real Madrid ile görüşmelerde bir problem yaşamaması halinde Asensio'yu önümüzdeki günlerde kadrosuna katacağını belirtti.

İspanyol oyuncunun PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Asensio'nun kendisiyle ilgilenen diğer takımlar Chelsea, Liverpool ve Aston Villa'nın teklifleri arasında en çok PSG'nin teklifini beğendiği aktarıldı.

Madrid temsilcisi oyuncuyu kadrosuna tutmaya çalışmış ancak Asensio daha fazla süre almak istediği için yeni sözleşme teklifine sıcak bakmamıştı.

İspanyol oyuncu Madrid formasıyla bu sezon 50 karşılaşmaya çıkarken 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi.