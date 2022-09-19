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Spor

Marco Asensio'ya Barcelona kancası

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Real Madrid'de forma giyen Marco Asensio'yu yakından takip ettiği iddia edildi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
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Real Madrid'de süre almakta zorlanan İspanyol oyuncu Marco Asensio için flaş bir iddia geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Madrid ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marco Asensio'nun Barcelona'nın radarında olduğu belirtildi.

Haberde Barcelona'nın oyuncunun yaşını, bulunduğu seviyeyi ve çok yönlü olmasını göz önünde bulundurarak, Asensio'yu sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katabileceği kaydedildi.

İspanyol oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in Katalan ekibiyle yakın ilişkilerinin olması bu transferin gerçekleşme ihtimalinin büyük olduğu yazıldı.

Asensio bu sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda sadece 4 maça çıktı.

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