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Spor

Marco Asensio'ya Fransa'dan talip çıktı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Marco Asensio'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:18 - Güncelleme:
Marco Asensio'ya Fransa'dan talip çıktı
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Sezonun bitmesiyle serbest statüde yer alacak olan İspanyol yıldızı PSG'nin dışında İngiltere Premier Lig kulüpleri de yakından takip ediyor.

2015 yılında Mallorca'dan 3.9 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Asensio, bu sezon forma giydiği 50 karşılaşmada 12 gol ve 8 asist kaydetti.

Futbola Mallorca altyapısında başlayan İspanyol yıldız kariyerinde Espanyol forması da giydi.

Real Madrid ile toplamda 285 maçta görev alan sağ kanat oyuncusu, 61 gol ve 32 asistlik performans ortaya koydu.

İspanya Milli Takımı'nın da formasını terleten başarılı oyuncu, söz konusu çıktığı 35 maçta 2 gol ve 13 asist kaydetti.

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